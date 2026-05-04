Malatya Büyükşehir Belediyesi, 12 adet yeni Otokar körüklü otobüs alarak, toplu taşıma araç filosunu güçlendirmeye ve yenilemeye devam ediyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya genelinde toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini ve güvenini artırmak amacıyla araç filosunu yenilemeye devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, özellikle yoğunluk yaşanan hatlarda daha çok yolcu taşımayı ve vatandaşların bekleme süresini kısaltmayı hedefliyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hızlı bir şekilde toparlanma sürecine giren Malatya, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da yenileniyor. Özellikle deprem sonrası yeni yerleşim alanlarının meydana gelmesiyle birlikte toplu taşıma araçlarına daha çok ihtiyaç duyuldu. Bu gelişmelerle birlikte vatandaşların ulaşım noktasında sıkıntı ve mağduriyet yaşamamaları adına Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni otobüs alımları gerçekleştirdi.

İLK SEFER MALATYA-YEŞİLYURT MAÇINA

Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 12 adet yeni aracın 9'u bugün saat 20.00'de Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü-Erciyes 38 FSK arasında oynanacak olan 3. Lig Play- Off 2. Tur karşılaşması için saat 18.00'da Malatya Büyükşehir Belediyesinin önünden ücretsiz hareket edecek.

Büyükşehir Belediyesi, 178 milyon 200 bin TL + KDV maliyetle 2026 model 12 adet 18 metre uzunluğunda, tek seferde 150 yolcu taşıma kapasiteli olan Otokar körüklü araçları, toplu taşıma araç filosuna dâhil etti. Böylelikle Büyükşehir Belediyesinin otobüs sayısı 185'e yükseldi.