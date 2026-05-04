Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yem işletmelerine yönelik eş zamanlı denetim başlattı. Denetimlerde ürünlerden numune alınarak analiz süreçleri yürütülüyor.

ANKARA (İGFA) - Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan program kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yem işletmelerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimler kapsamında onaylı, kayıtlı ve kayıt dışı yem işletmeleri kontrol edilirken; karma yem, pet maması, balık yemi ve arı yemi gibi ürün grupları da detaylı şekilde inceleniyor. İşletmelerden alınan numuneler laboratuvarlarda analiz edilmek üzere sürece dahil ediliyor.

???????? 81 ilde eş zamanlı yem denetimleri sürüyor

Bakanlığımız tarafından başlatılan program kapsamında,

Türkiye genelinde yem işletmelerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştiriliyor.



???? Ülke genelinde;

✔️ Onaylı, kayıtlı ve kayıt dışı yem işletmeleri kontrol ediliyor

✔️: pic.twitter.com/FscfQYmdgC — Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) May 4, 2026

Yetkililer, denetimlerde özellikle etiket uygunluğu, hijyen şartları ve izlenebilirlik kriterlerinin titizlikle değerlendirildiğini bildirdi.

Uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ise ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırımların uygulandığı ifade edildi. Gıda güvenliğinin temel halkalarından biri olan yem zincirinde güvenilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların ülke genelinde aralıksız devam edeceği vurgulandı.