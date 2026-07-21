Milli Eğitim Bakanlığı, üniversite tercih sürecinde öğrenci ve velilere yol göstermek amacıyla 'YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu'nu yayımladı. Kılavuzda tercih dönemine ilişkin kapsamlı bilgiler ve öneriler yer alıyor.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine yönelik hazırladığı 'YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu'nu yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kılavuz, öğrencilerin ilgi, yetenek ve hedeflerine uygun tercihler yapabilmelerine katkı sağlamayı, velilerin ise tercih sürecini daha bilinçli şekilde desteklemelerini amaçlıyor.

Kılavuzda, tercih sürecinin sağlıklı yönetilmesine yönelik önerilerin yanı sıra üniversite ve bölüm seçiminde dikkate alınması gereken ölçütler, güvenilir bilgi kaynakları ve tercih kontrol listesi gibi başlıklara yer verildi.

Ayrıca tercih döneminde öğrenci ve veliler arasında etkili iletişim ve iş birliğinin önemi, karar verme basamakları, öğrencinin kendini tanımasının tercih sürecine etkisi ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanmanın önemi de kapsamlı şekilde ele alındı. Kılavuzda, üniversite tercihleriyle ilgili sık sorulan sorulara verilen yanıtların yanı sıra tercih sürecinin daha bilinçli yürütülmesine yardımcı olacak bilgilendirme içerikleri de bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin tercihlerini yaparken ilgi alanlarını, akademik hedeflerini ve kariyer planlarını dikkate almaları, güvenilir kaynaklardan yararlanarak rehber öğretmenlerin desteğiyle hareket etmelerinin önemine dikkat çekti.

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