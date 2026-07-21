Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın (İYEP) kapsamını genişletti. Daha önce yalnızca 3. sınıf öğrencilerine uygulanan program, yapılan düzenlemeyle 2. sınıf öğrencilerini de kapsayacak.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen 'İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Güncelleme ve Materyal Hazırlama Çalıştayı', Niğde'de başladı.

Çalıştayın açılışına katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, ilkokul döneminde kazanılan temel becerilerin öğrencilerin tüm eğitim hayatını doğrudan etkilediğini belirterek, özellikle Türkçe ve matematik derslerinin öğrenme sürecinin temelini oluşturduğunu söyledi. Türkçenin yalnızca bir ders olmadığını ifade eden Yelkenci, öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini güçlü şekilde kazanmalarının diğer tüm öğrenmeler için temel oluşturduğunu vurguladı.

Matematiğin ise evrensel bir düşünme ve ifade dili olduğuna dikkat çeken Yelkenci, Türkçe ve matematikte sağlam temeller oluşturan öğrencilerin hem akademik yaşamlarında hem de günlük hayatta daha başarılı bireyler olarak yetişeceğini dile getirdi.

İYEP'İN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda güncellenen İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın öğrenme eksikliklerinin erken dönemde giderilmesi açısından önemli bir destek mekanizması olduğunu belirten Yelkenci, programın kapsamının genişletildiğini açıkladı. Yoğun talep ve sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yapılan mevzuat değişikliğiyle daha önce yalnızca 3. sınıf öğrencilerine uygulanan İYEP'in artık 2. sınıf öğrencilerini de kapsayacağını bildiren Yelkenci, böylece temel okuryazarlık ve matematik becerilerindeki eksikliklere daha erken müdahale edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde tüm öğrenciler için farklılaştırılmış öğretim uygulamalarının yer aldığını ancak çeşitli nedenlerle öğrenme eksikliği yaşayan öğrenciler için İYEP'in yapılandırılmış ve hedef odaklı önemli bir destek sunduğunu ifade etti.

Niğde'de düzenlenen çalıştaya Niğde Valisi Nedim Akmeşe, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Bakanlık yetkilileri, akademisyenler ve farklı illerden öğretmenler katıldı. Çalıştayda, güncellenen programa yönelik materyal geliştirme çalışmaları da ele alınacak.