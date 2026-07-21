2026 LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan Bursalı öğrenciler, Bursa Valiliği'nde ağırlandı. Vali Erol Ayyıldız, başarılarından dolayı öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik etti.

BURSA (İGFA) - 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan Bursa'daki öğrenciler, Bursa Valiliğinde ağırlandı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, LGS'de gösterdikleri üstün başarıyla kenti gururlandıran öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette öğrencileri tebrik eden Vali Ayyıldız, başarılarının eğitim hayatlarının ilerleyen dönemlerinde de devam etmesi temennisinde bulundu.

LGS'de tam puan alarak Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilerin azmi ve çalışmalarının örnek teşkil ettiğini belirten Vali Ayyıldız, öğrencilerin ailelerini ve öğretmenlerini de kutladı.