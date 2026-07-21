Kocaeli Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, ilçe genelinde faaliyet gösteren bakkal, büfe, market ve kantin işletmecilerine yönelik 'Gıda Güvenliği' eğitimleri aralıksız devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Gıda güvenliği konusunda bilinç düzeyini artırmayı amaçlayan eğitim programı, esnafın yoğun katılımıyla ikinci kez gerçekleştirildi. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katılarak esnafla bir araya geldi.

GÜVENLİ GIDA İÇİN BİLGİLENDİRME

Program kapsamında katılımcılara hijyen kuralları, ürünlerin uygun saklama koşulları, son kullanma tarihi kontrolleri, etiketleme ve işletmelerde dikkat edilmesi gereken temel uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerde, vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanmasında işletmelerin sorumluluklarına dikkat çekildi.

Eğitim programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gıda güvenliğinin toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren önemli bir konu olduğuna dikkat çekerek, denetim kadar bilinçlendirme çalışmalarının da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Esnafın kurallara hassasiyetle uymasının hem vatandaş memnuniyetine hem de ticari güvene katkı sağlayacağını belirten Başkan Büyükgöz, eğitim programına katılan tüm esnafa teşekkür etti.

EĞİTİMLER SÜRECEK

Seminer sonunda katılımcıların soruları uzmanlar tarafından yanıtlanırken, Zabıta Müdürlüğü yetkilileri denetim faaliyetlerinin yanı sıra eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını da sürdürdüklerini belirtti.

Yetkililer, gıda güvenliğinin sağlanmasına katkı sunan bu eğitimlerin önümüzdeki süreçte de düzenli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.

Eğitime katılan esnaf ise uygulamaya dönük paylaşılan bilgilerin mesleki açıdan yol gösterici olduğunu belirterek, organizasyondan dolayı Gebze Belediyesi'ne teşekkür etti.