Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından TENMAK Lisans Bursu Programı'nın yeni dönem başvurularını duyurdu. Program kapsamında stratejik alanlarda eğitim görecek 300 öğrenciye eğitim süresince aylık 13 bin 750 lira başarı bursu verilecek.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşecek öğrencilere yönelik TENMAK Lisans Bursu Programı çağrısını başlattıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bayraktar, YKS sonuçlarının gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek, emek veren tüm öğrencileri tebrik etti ve üniversite hayatlarında başarı temennisinde bulundu. Bakan Bayraktar, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından yürütülen burs programıyla, üniversite eğitimine başlayan başarılı gençlerin ilk günden itibaren destekleneceğini belirtti.

Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme teknolojileri gibi Türkiye açısından stratejik öneme sahip alanlarda lisans eğitimine başlayan ve 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasına göre yerleşen 300 öğrenciye, eğitimleri boyunca aylık 13 bin 750 lira başarı bursu ile birlikte akademik danışmanlık desteği sağlanacak.

Bayraktar, burs programı başvurularının 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacağını belirterek, başvuruların TENMAK'ın ilgili internet portalı üzerinden gerçekleştirileceğini ifade etti.

Açıklamasında bilim ve teknoloji alanında yetişen gençlerin Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan Bayraktar, 'Bilim üreten, teknoloji geliştiren ve ülkemizin geleceğine değer katacak gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerin bilgi, emeği ve başarılarıyla birlikte inşa edeceğiz.' ifadelerini kullandı.