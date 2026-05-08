Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün, Mersin Valiliği himayesinde ve ilgili kurumlarla koordineli olarak yürüttüğü '5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu', bu yıl da Mersin'de sporcuları ve sporseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

MERSİN (İGFA) - Türkiye Atletizm Federasyonu takviminde yer alan ve uluslararası nitelik taşıyan organizasyon, farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 882 sporcuyu 9 Mayıs Cumartesi günü Mersin'de buluşturacak.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kilikya coğrafyasında düzenlenecek maraton, sporculara hem doğayla mücadele hem de tarihin izlerini adım adım keşfetme fırsatı sunacak.

SPORCULAR, HEM DOĞA HEM DE TARİHLE İÇ İÇE BİR DENEYİM YAŞAYACAK

Büyükşehir Belediyesi, önemli spor organizasyonlarıyla kentin spor turizmine katkı sunmayı ve Mersin'in zengin mirasını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı sürdürüyor.

Kilikya Ultra Maratonu, diğer yarışlardan farklı olarak katılımcıların fiziksel sınırlarını zorladığı, doğa ile iç içe bir deneyim yaşadığı, özel bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Organizasyon; Mersin'in tarihi, kültürel ve doğal mirasını spor aracılığıyla tanıtmayı amaçlıyor. Maraton kapsamında 3 farklı parkurda yarış düzenlenecek. 10K kategorisi Kızkalesi Parkuru'nda start saat 09.00'da Kızkalesi Müze Beach'ten verilecek ve aynı noktada sona erecek.

33K kategorisi Lamos Parkuru'nda start 07.00'de Lamos Kanyonu'ndan başlayacak ve Kızkalesi Müze Beach'te tamamlanacak. 53K kategorisinde start 06.30'da Lamos Kanyonu'ndan verilecek ve bitiş Kızkalesi Müze Beach'te olacak.

Parkurlar boyunca sporcular; Korikos, Cennet-Cehennem Obruğu, Kanlı Divane Ören Yeri, Sebaste Antik Kenti ve Hıdırlık Kale gibi önemli tarihi alanların yanı sıra, Tarihi Kilikya Yolu'nun etaplarından biri olan Lamos Kanyonu'ndan geçerek eşsiz bir rota deneyimi yaşayacak.

Tüm kategorilerin bitiş noktası ve ödül töreni, Kızkalesi Müze Beach'te gerçekleştirilecek.