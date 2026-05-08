Maltepe Belediyesi'nin Anneler Günü'ne özel olarak düzenlediği 'Kadın El Emeği Pazarı' ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin Anneler Günü'ne özel olarak düzenlediği 'Emekleri Ödenmez Annelerimize Saygıyla El Emeği Festivali', Süreyya Plajı Bakireler Anıtı önünde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

10 Mayıs tarihine kadar açık kalacak olan pazarda, Maltepeli kadınların titizlikle hazırladığı birbirinden özel ürünler sergileniyor. Festival kapsamında kurulan stantlarda; takı tasarımları, dekoratif objeler, vazolar, seramik çalışmalar ve şık çantalar dikkat çekiyor. Ziyaretçiler ayrıca; el yapımı kahve fincanları, örgü işleri, kokulu mumlar, sanatsal tablolar ve çocuklar için örgü oyuncaklar gibi pek çok alternatif arasından Anneler Günü hediyelerini seçme şansı buluyor. El emeğinin her detayda hissedildiği pazarda; nakış işlemeleri, örgü çantalar, gerçek deriden üretilen takı ve cüzdanlar ile el emeği örgü bluzlar ve çocuk kıyafetleri de en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.

MÜZİK ZİYAFETİ EŞLİK EDİYOR

Sadece bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda bir festival alanı olarak kurgulanan etkinlikte, ziyaretçilere müzik dinletileri de eşlik ediyor. Bugün gerçekleştirilen ritim grubu performansının ardından, 10 Mayıs Pazar günü Anneler Günü'ne özel olarak düzenlenecek gitar ve keman dinletileri ile festival atmosferi doruğa çıkacak.

KADIN ÜRETİCİLERE TAM DESTEK

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in kadınların ekonomik hayata katılımını destekleme vizyonuyla hayata geçirilen projede, stantlar Maltepeli kadın üreticilere ücretsiz olarak tahsis edildi. Komşuluk bağlarını sanat ve üretimle pekiştirmeyi hedefleyen pazar, 10 Mayıs Pazar akşamına kadar 10.00 - 19.00 saatleri arasında gezilebilecek.