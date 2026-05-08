Bursa Nilüfer Belediyesi, Kızılcıklı Mahallesi'nde trafik güvenliği açısından risk oluşturan sokağı, Bursa'nın ilk Trafik Eğitim Sokağı'na dönüştürdü. Açılışta konuşan Başkan Şadi Özdemir, 'Sokağı araç trafiğine kapattık, çocuklarımızın güvenliğine ve geleceğine açtık' dedi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Kızılcıklı Mahallesi'nde trafik güvenliği bilincinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Trafik Eğitim Sokağı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, 24. Dönem CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Kızılcıklı Mahalle Muhtarı Ülkü Celep, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu ve Ortaokulu idarecileri ve öğrencileri katıldı.

Başkan Şadi Özdemir, kadınlar, gençler, çocuklar ve dezavantajlı grupların her zaman için öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda projeler ürettiklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Kentimizde trafik eğitim parkurları var. Ancak baştan sona bu amaca ayrılmış bir sokak henüz yoktu. Burası Bursa'nın ilk trafik eğitim sokağı olacak. Bu yeri özenle seçtik. Okul çıkışlarında burada çok trafik oluyordu. Velilerimiz ve öğretmenlerimiz bu sorunu bize iletti. Biz de hemen harekete geçtik. Bu sokağı araç trafiğine tamamen kapattık. Sokağı asıl sahiplerine, yani çocuklarımıza verdik. Burada çocuklarla birlikte olmak bizlere büyük bir mutluluk veriyor. Her şey onlar için' dedi.

BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU DA VAR

Çocukların burada trafik eğitimi alacaklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'Burada tam 40 tane trafik tabelası var. Sadece yürüyüş kurallarını öğrenmeyeceksiniz. Özel bisiklet yolumuz da var. Burada bisiklet kullanmayı güvenle öğreneceksiniz. Üstelik çevremizi de koruyoruz. Bazı tabelalarımız enerjisini doğrudan güneşten alıyor' diye konuştu.

2-8 Mayıs'ın Trafik Haftası olduğunu hatırlatan ve kutlayan Başkan Şadi Özdemir, 'Amacımız burayı kalıcı bir trafik eğitim merkezine dönüştürmek. Emniyet ile birlikte çalışacağız. Başka okullardan çocuklarımız da buraya gelecek. Trafik kurallarını yaşayarak öğrenecekler' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de, belediyecilik denildiğinde akla şehirciliğin geldiğini dile getirerek, 'Gerçekten belediyeciliğin çok önemli bir tarafı da doğrudan insana, gençlere, çocuklara, ailelere dokunan hizmetleri. Bu bakımdan, bugün burada açılışında bulunduğumuz Trafik Yolu hem gençlerin eğitimi bakımından hem de trafik güvenliği bakımından önemli bir adım' dedi. Emre, Başkan Şadi Özdemir ve ekibine emekleri için teşekkür etti.

Kızılcıklı Mahalle Muhtarı Ülkü Celep ise sokağın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

POLİSLERDEN ÇOCUKLARA İLK EĞİTİM

Açılışın ardından trafik polisleri tarafından kısa bir eğitim verildi. Başkan Şadi Özdemir ile Milletvekili Yunus Emre, çocuklarla pedal destekli go-kart araçlarına binerek, uygulamalı trafik eğitimine katıldı.