Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Sürdürülebilir Tekstil Projesi', kadınların emeğini görünür kılarken iklim kriziyle mücadelede sıfır atık bilincini öne çıkarıyor.

MERSİN (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Çukurova Kalkınma Ajansı'nın başlattığı Sürdürülebilir Büyüme ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği'ne (SoGreen) başvurarak, 'Sürdürebilir Tekstil Projesi' isimli projesi kabul edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi, proje ile tekstil atıklarını yeniden dönüştürerek atığı sıfıra indirgemeyi hedefliyor.

Kadının emeğinin görünür kılınmasını ve kazanç sağlamasını da sağlayan proje ile bölgesel kalkınmanın ve kooperatifleşmenin de önü açılıyor. Proje kapsamında hali hazırda üretimin her aşamasına değen kadın emeği, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı da mümkün kılıyor.

DR. ALTUN SIFIR ATIKLA İLGİLİ DEĞERLİ BİLGİLERİ KADINLARLA PAYLAŞTI

Proje kapsamında, 'Sıfır Atık ve Yeşil Dönüşümde Kadının Gücü' mottosuyla Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda Sıfır Atık Yönetimi ve Denetimi Şefi ve Yeşim Dönüşüm Ofisi Sorumlusu olarak görev yapan Dr. Zeki Altun tarafından üretici kadınlara eğitim verildi.

Dr. Altun, kaynağında atıkların ayrıştırılması ile yeşil dönüşüm odağında atık olarak değerlendirilen ürünlerin bir ham madde niteliği taşıdığını da ifade etti. Dr. Altun tarafından eğitimde, Bilim Merkezi'nin çalışmaları hakkında da bilgiler verilirken, iklim değişikliği ile mücadele konusunda oluşturmaya çalıştıkları farkındalık anlamında bilgiler paylaşıldı.

Dr. Altun, eğitime katılan kadınlara da seslenerek 'Değişim sizden başlıyor' dedi ve atıkların nasıl değerlendirilmesi gerektiği konularında kendilerine sundukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Çoraptan oyuncak yapımının da sıfır atıkla mücadeleye sunduğu katkıdan söz eden Dr. Altun, kadınların gücüne vurgu yaptı ve Mersinden Kadın Kooperatifi'ne de teşekkürlerini iletti.