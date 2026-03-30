İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin İran lehine savaşa katılacağı veya Lübnan'a gireceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde sosyal medyada yayılan 'Türkiye'nin savaşa müdahil olacağı' yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Merkez, Türkiye'nin İran lehine savaşa katılacağı ya da Lübnan'a askeri müdahalede bulunacağı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon ürünü olduğunu vurguladı. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin çatışmaların başından bu yana savaşın tarafı olmadığını açıkça ifade ettiği hatırlatıldı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen politikalar doğrultusunda; saldırıların sona ermesi, savaşın yayılmasının önlenmesi ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun diplomatik çaba gösterildiği belirtildi.

Bu yaklaşımın uluslararası aktörler tarafından da takdir edildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu iddiaların psikolojik savaşın bir parçası olduğuna dikkat çekildi. Paylaşımların Türkiye'nin uluslararası imajına zarar vermeyi ve krizlerdeki yapıcı rolünü gölgelemeyi amaçladığı kaydedildi.

Yetkililer, kamuoyuna yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesi çağrısında bulunarak, asılsız iddialara karşı dikkatli olunmasını istedi.