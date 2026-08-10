Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, akademik dürüstlüğün korunmasına yönelik mesajında, bilimsel çalışmaların değerinin arkasındaki emeğin sahiciliğiyle ölçüldüğünü belirtti. Özvar, 7592 sayılı Kanun'la getirilen caydırıcı düzenlemelerin akademik liyakat ve hakkaniyetin korunması açısından önemli bir hukuki dayanak oluşturduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - YÖK Başkanı Erol Özvar, akademik dünyada dürüstlük, emek ve liyakatin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özvar, bilimin ahlak, emek ve dürüstlük temelinde yükseldiğini belirterek, akademik unvan, diploma ve bilimsel eserlerin değerinin arkasındaki emeğin sahiciliğiyle ölçüldüğünü ifade etti.

Akademik dürüstlüğü zedeleyen uygulamalara karşı 7592 sayılı Kanun ile getirilen caydırıcı düzenlemelere dikkat çeken Özvar, söz konusu düzenlemelerin liyakat ve hakkaniyetin korunması yönündeki mücadeleye güçlü bir hukuki dayanak sağladığını belirtti. Özvar, başkasının fikri ve akademik birikimi üzerinden kazanım elde edilmesinin ve akademik çalışmaların ticari faaliyete dönüştürülmesinin önüne geçilmesinin önemine vurgu yaptı.

'GENÇ ARAŞTIRMACILARIN HAKLARI KORUNMALI'

Akademik dürüstlüğün sağlanmasının özellikle genç araştırmacılar ve akademisyenler açısından önem taşıdığını belirten Özvar, bilimsel emeğin korunmasının yükseköğretime duyulan güven açısından da kritik olduğunu ifade etti.

Özvar, bu tür düzenlemelerin hakkıyla üreten genç araştırmacıların ve akademisyenlerin haklarının yanı sıra Türkiye'nin bilimsel saygınlığının korunmasına katkı sağlayacağını belirtti.

YÖK Başkanı Özvar, mesajının sonunda akademik emeğin korunmasının yalnızca üniversitelerin değil, tüm toplumun sorumluluğu olduğunu vurguladı. Özvar, 'Biliyoruz ki bilimin itibarı, akademik emeğin itibarıdır. Onu korumak da hepimizin sorumluluğudur' ifadelerini kullandı.