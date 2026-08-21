Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer alabilmesi için yürüttüğü çalışmalarla üretici kadınların yanında olmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilen girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme eğitimleriyle kadın girişimcilerin üretim süreçleri desteklenirken, üretici stantları ve Mersinden Kadın Kooperatifi aracılığıyla ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmaları sağlanıyor. Gülnar'da faaliyet gösteren 'Duru Lavanta Köyü' de Büyükşehir Belediyesi'nin çok yönlü destekleri sayesinde hem üretimini geliştirdi, hem de ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

SERT: 'KADINLARA MALİ KAYNAK YARATMA ÇALIŞMALARIMIZ TÜM İLÇELERİMİZDE DEVAM EDİYOR'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Burcu Sert, kadın üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesi için 13 ilçede çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Gülnar'daki kadın üreticinin, lavantayı katma değerli ürünlere dönüştürdüğünü belirten Sert, 'Gülnar'daki kadın üreticimiz, lavanta bahçesinde katma değerli ürünlerle lavanta yağı, lavanta sabunu, hatta lavantadan dondurma bile yapıyor. Mersin merkez ve ilçelerimizden, hatta yurt dışından gelen ziyaretçilerin çok ilgi gösterdiği bir alan burası' dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak üretici kadınlara girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme gibi birçok konuda eğitim verdiklerini kaydeden Sert, 'Duru Lavanta Köyü'ne üretici kadın stantlarında yer vererek tanıtım desteği sunduklarını ifade etti. Sert, 'Aynı zamanda bu ürünler Mersinden Kadın Kooperatifi aracılığıyla satın alınarak, kooperatif marketlerinde ve Denizkızı A.Ş. marketlerinde satışa sunulup üreticimiz destekleniyor 'diye konuştu.

'Doğa Bizi Çağırıyor' projesi kapsamında da 'Duru Lavanta Köyü'ne geziler düzenlediklerini söyleyen Sert, bu sayede hem bölgenin hem de üretici kadınların görünürlüğünü artırmayı amaçladıklarını belirterek, 'Büyükşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak, üretim yapan kadınların her zaman yanındayız. Emeklerini görünür kılmak için çalışmalarımız devam ediyor' ifadelerini kullandı.