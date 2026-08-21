İstanbul Maltepeli sanatseverler 'Sandalyeni Kap Gel' isimli açık hava konseri etkinliğinde 90'lar nostaljisiyle buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi'nin yaz döneminde ilçe genelinde başlattığı açık hava konserleri tüm hızıyla devam ediyor.

Parkları müziğin ve komşuluk buluşmalarının merkezi haline getiren etkinlikler kapsamında Maltepe Belediyesi Kent Orkestrası, İdealtepe Mahallesi'nde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 50. Yıl Parkı'nda müzikseverlerle bir araya geldi.

Yaz akşamlarına renk katan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan konser programı, 'Sandalyeni Kap Gel' sloganıyla tamamen ücretsiz olarak düzenlendi. Yeşil alanları açık hava sahnesine dönüştüren etkinlikte Kent Orkestrası, Türk pop müziğinin unutulmaz dönemlerinden biri olan '90'lar Gecesi' temalı repertuarını dinleyicilerin beğenisine sundu.

AYNI COŞKU FINDIKLI'DA DA YAŞANDI

Açık hava konserleri serisinde 90'lar konsepti ilk kez İdealtepe'de sahnede yer almadı. Benzer coşku, bu hafta Fındıklı Mahallesi'nde düzenlenen konserde de yaşandı. Fındıklı sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği açık hava buluşmasında vatandaşlar sandalyelerini alarak parkta bir araya gelmiş ve 90'lar ezgilerine hep birlikte eşlik etti. Kent Orkestrası'nın başarılı performansıyla renklenen konserlerde, her yaştan ilçe sakini nostaljik şarkılar eşliğinde keyifli anlar yaşadı.