Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gözde yaşam alanlarından Ormanya Doğal Yaşam Parkı, yenilenen çocuk oyun parkıyla ailelere doğayla iç içe keyifli bir ziyaret deneyimi sunuyor. Aileler doğanın içinde piknik yapıp huzurlu vakit geçirirken, çocuklar ise güvenli ve modern oyun alanında gönüllerince eğleniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Şehrin kalabalığı ve stresinden uzaklaşmak isteyenlerin önemli kaçış noktalarından biri olan Ormanya'da, baştan sona yenilenen çocuk parkı minik ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.

Çocukların enerjilerini güvenli ve eğlenceli bir ortamda doyasıya atabilecekleri şekilde tasarlanan park, doğayla iç içe oyun deneyimi sunuyor. Yenilenen oyun alanıyla Ormanya, çocukların keşfederek ve oynayarak doğayla bağ kurduğu, ailelerin ise gün boyu keyifli ve huzurlu vakit geçirebildiği önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

YAZ TATİLİ ORMANYA'DA DOPDOLU GEÇİYOR

Yaz boyunca düzenlenen açık hava sinemaları, çocuklara özel kuş gözlem turları, doğa keşif etkinlikleri ve eğitici atölyeler sayesinde Ormanya, çocukların hem eğlendiği hem de öğrendiği bir yaşam alanına dönüşüyor. Doğayı yerinde tanıyan çocuklar, uzmanlar eşliğinde farklı canlı türlerini keşfederken unutulmaz deneyimler yaşıyor.

KİTAPLAR DA DOĞANIN İÇİNDE OKUNUYOR

Ormanya'nın en özel duraklarından biri olan Orman Kütüphanesi, çocuklara ve ailelere açık havada kitap okuma keyfi sunuyor. Kuş sesleri arasında kitaplarla buluşan ziyaretçiler, doğayla iç içe sakin ve verimli vakit geçirme fırsatı yakalıyor.

HAYVANLARI YAKINDAN TANIYORLAR

Çocuk Hayvan Çiftliği, miniklerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında geliyor. Çocuklar burada farklı hayvan türlerini yakından tanırken doğaya ve canlılara karşı farkındalık kazanıyor.

Bu kapsamda 'Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi', 'Yaban Yaşam Alanı', 'Düşkün Leylekler Evi', 'Pelikan Adası' ve 'Engelli Kuşlar Barınağı' çocuklara doğal yaşamı gözlemleme imkânı sunuyor.

ATLAS'I 24 SAAT TAKİP EDEBİLİYORLAR

Ormanya'nın yeni sürprizlerinden biri de park girişine kurulan canlı yayın noktası oldu. Ormanya'da dünyaya gelen ve ziyaretçilerin sevgisini kazanan leylek Atlas, kurulan ekran sayesinde günün her saati canlı olarak takip edilebiliyor. Doğal yaşamı yakından izleme fırsatı sunan bu uygulama, özellikle çocukların büyük ilgisini çekiyor.

HER YAŞA HİTAP EDEN DOĞA DENEYİMİ

Birbirinden farklı deneyim alanlarına ev sahipliği yapan Ormanya; 'Çocuk Hayvan Çiftliği', 'Doğa Okulu', 'Böcek Oteli', 'Kuş Gözlem Alanı', 'Botanik Yol', 'Doğa Parkurları', 'Kamp ve Mesire Alanları', 'Ormanköy' ve 'Kamp Alanı' gibi alanlarıyla her yaştan ziyaretçiye doğayla iç içe unutulmaz bir gün yaşatıyor.

Yenilenen çocuk parkı ve Atlas'ı canlı izleme noktasıyla da park, ailelerin gün boyu vakit geçirebildiği, çocukların oyunla birlikte doğayı öğrenebildiği yaşayan bir yaşam merkezi olarak öne çıkıyor.

7/24 GÜVENLİ KAMP İMKÂNI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ormanya Kamp Alanı', doğayla iç içe konaklamak isteyen ziyaretçilere 7 gün 24 saat güvenli kamp imkânı sunuyor. Güvenlik hizmeti, düzenli altyapısı ve ziyaretçi odaklı olanaklarıyla öne çıkan kamp alanı, dört mevsim boyunca doğaseverlere huzurlu ve konforlu bir kamp deneyimi yaşatıyor.