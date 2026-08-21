Keçiören Belediyesi bünyesinde Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından oluşturulan 31 kişilik KEÇ-TİM Arama ve Kurtarma Ekibi, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak akredite ekip olmaya hak kazandı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Ceyhan'ın katıldığı programda, 31 kişilik KEÇ-TİM ekibine peçleri takdim edildi.

Akreditasyon süreci kapsamında gerekli eğitim, sınav ve değerlendirmelerini başarıyla tamamlayarak AFAD tarafından belirlenen tüm kriterleri karşılayan KEÇ-TİM, akreditasyon belgesini almaya hak kazandı. Bu başarıyla birlikte Keçiören Belediyesi, Ankara'da AFAD Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Belgesi alan ilk belediye oldu. KEÇ-TİM Arama ve Kurtarma Ekibi Ankara'daki ilçe belediyeleri arasında bu akreditasyona sahip ilk ve tek belediye arama kurtarma ekibi olarak önemli bir başarıya imza attı. Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan KEÇ-TİM ekibine başarı akreditasyon peçleri Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan tarafından takdim edildi.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, akreditasyon peçlerini takdim ederek şunları söyledi: 'Akreditasyon sürecinde büyük emek ve özveri gösteren tüm ekip arkadaşlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Akreditasyon peçleriniz hayırlı, uğurlu olsun. Sizlerle hem gurur duyuyor hem de övünüyoruz. Gösterdiğiniz üstün gayret ve özveri, ilçemiz ve şehrimiz adına büyük bir gurur kaynağı.'