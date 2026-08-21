Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) personelin disiplin işlemlerine ilişkin yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle disiplin amirleri, Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri ile savunma ve itiraz süreçleri yeniden düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nın disiplin işlemlerine ilişkin yeni yönetmeliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, Bankada görev yapan personel ile sözleşmeli personeli kapsıyor.

Yönetmelikle disiplin amirlerinin görev ve sorumlulukları belirlenirken, bir personelin disiplin cezasını gerektirebilecek bir fiilini öğrenen amirin durumu gecikmeksizin İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne bildirmesi zorunlu hale getirildi.

DİSİPLİN KURULU 5 ÜYEDEN OLUŞACAK

Yeni düzenlemeye göre Disiplin Kurulu; Başkan veya Başkan tarafından görevlendirilecek bir başkan yardımcısının başkanlığında, Hukuk Genel Müdürü, İnsan Kaynakları Genel Müdürü ve Yönetim Komitesinin üç yıl için belirleyeceği iki üyeden oluşacak. Kurul en az üç üyenin katılımıyla toplanacak ve kararlar oy çokluğuyla alınacak. Çekimser oy kullanılamayacak. Oyların eşitliği halinde ise başkanın oyunun bulunduğu taraf çoğunluk sayılacak.

Kurul üyeleri, kendileri veya belirli derecelere kadar yakınlarıyla ilgili dosyaların yanı sıra disiplin amiri oldukları personel, mağduru veya tanığı oldukları fiillerle ilgili toplantılara katılamayacak.

SAVUNMA ALINMADAN CEZA YOK

Yönetmeliğin dikkat çeken hükümlerinden biri de savunma hakkına ilişkin düzenleme oldu. Buna göre personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemeyecek.

Savunma isteminde personele yöneltilen iddialar, deliller, fiilin hukuki niteliği ve hangi disiplin hükmü kapsamında değerlendirildiği açıkça bildirilecek. Süresi içinde kabul edilebilir bir mazeret olmaksızın savunma verilmemesi halinde ise savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağı belirtilecek.

İTİRAZ İÇİN YENİ SÜRELER

Disiplin Kurulunca verilen kararlar, karar tarihinden itibaren 7 gün içinde ilgili personele tebliğ edilecek.

Disiplin cezasına itiraz edilmesi halinde dosya, başvurunun ulaşmasından itibaren 15 gün içinde Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilecek. Yüksek Disiplin Kurulu, dosyanın kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde itirazın reddine veya dosyanın yeniden incelenmek üzere Disiplin Kuruluna gönderilmesine karar verebilecek.

Dosyanın yeniden incelenmesine karar verilmesi halinde Disiplin Kurulu da 30 gün içinde cezayı hafifletebilecek veya kaldırabilecek.

Yönetmelikte ayrıca disiplin cezalarına karşı idari yargı yolunun açık olduğu açıkça düzenlendi.

İHBAR VE ŞİKAYETLERDE SOMUT DELİL ŞARTI

Yeni yönetmeliğe göre belirli bir konuyu içermeyen, somut delile dayanmayan veya başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ve adresini içermeyen ihbar ve şikayetler kural olarak işleme alınmayacak.

Ancak kimlik ve iletişim bilgileri bulunmayan ihbar veya şikayetlerin somut delillere dayanması halinde disiplin soruşturması başlatılabilecek.

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