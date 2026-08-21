Bursa Kent Konseyi, 17 ilçeyi kapsayan ortak kent vizyonu oluşturmak ve ilçe kent konseyleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla toplantı düzenledi. Toplantıda teknoloji ve verinin daha etkin kullanıldığı 'yeni nesil kent konseyi' modeli de gündeme geldi.

BURSA' (İGFA) - Bursa Kent Konseyi tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçe kent konseyleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, koordinasyonun artırılması ve Bursa'nın 17 ilçesini kapsayan ortak bir kent vizyonunun oluşturulması ele alındı. Toplantıya Osmangazi, Nilüfer, İnegöl, Gemlik, Mudanya, Orhangazi, Yenişehir, Keles ve Karacabey Kent Konseylerinin başkan ve genel sekreterleri katıldı.

'BURSA İÇİN HEP BİRLİKTE'

Yeni dönemde 17 ilçedeki kent konseyleriyle iş birliğini artırarak ortak akıl, gönüllülük, teknoloji ve veriyi merkeze alan yeni bir çalışma modeli oluşturmayı hedefleyen Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, 'Bizi bir araya getiren şey, 'Bursa için ne yapabiliriz?' sorusu. Burada hep birlikte bir şeyler yaptığımızda anlam ortaya çıkacak' dedi. İlçe kent konseylerinin kendi bölgelerinde önemli görevler üstlendiğini belirten Samast, Bursa Kent Konseyi olarak ilçelerin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Toplantıların bir bölümünün bundan sonra ilçelerde yapılacağını da açıklayan Orhan Samast, kent konseyi başkanlarıyla düzenli olarak bir araya geleceklerini belirterek, 'Sevgi, kardeşlik ve dayanışma iklimini hep birlikte oluşturacağız. İşte bu yüzden 'Bursa için hep birlikte' diyoruz' ifadelerini kullandı.

HEDEF ORTAK VERİ TABANI

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri ise kent konseylerinin çalışmalarında teknoloji ve verinin daha etkin kullanılması oldu. Bursa Kent Konseyi ile ilçe kent konseyleri arasında ortak bir teknolojik altyapı kurulmasının hedeflendiğini belirten Samast, yaklaşık 30 yıllık kent konseyi deneyimini geleceğe taşımak istediklerini söyledi.

Planlanan altyapıyla projelerin, gönüllülük çalışmalarının, ilçelerin ihtiyaçlarının ve vatandaşların beklentilerinin daha etkin takip edilmesi hedefleniyor. Ayrıca Bursa genelinde ortak bir veri tabanı oluşturulması planlanıyor.

Samast, yeni nesil kent konseyi anlayışında gönüllülüğün yanı sıra çalışmaların ölçülebilir ve yönetilebilir olmasının da önem taşıdığını vurguladı. 'Yeni nesil kent konseyi anlayışında ölçebilen, yönetebilen mekanizmalar kurmak gerektiğini düşünüyoruz' diyen Samast, teknoloji ve verinin karar alma süreçlerinde daha etkin kullanılmasının önemine dikkat çekti.