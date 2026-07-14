Mersin Büyükşehir Belediyesi Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim alan kadın kursiyerler, yıl boyunca hazırladıkları ürünleri sergiyle vatandaşların beğenisine sundu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, mesleki eğitimlerle kadınların üretime ve istihdama katılımını desteklemeyi sürdürüyor.

Merkezde hizmet veren 'Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi'nde eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, Halkkent MERCEK'te düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

10 KURSTA EĞİTİM GÖREN 150 KURSİYER EMEKLERİNİ SERGİLEDİ

'Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi'nde açılan toplam 10 kursta eğitim alan 150 kursiyerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi, kursiyerlerin mesleki gelişimlerini ve üretim süreçlerini ortaya koydu.

Eğitim sürecinde kursiyerler yalnızca kendi ihtiyaçları için üretim yapmakla kalmayıp, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kıyafet Evi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ücretsiz kıyafetler de hazırlıyor. Bunun yanı sıra birçok kursiyer, edindiği bilgi ve becerileri ekonomik kazanca dönüştürerek kendi üretimini yapmaya da başladı.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimler, kursiyerlere nitelikli mesleki beceriler kazandırmanın yanı sıra, girişimcilik yolunda ilerlemelerine de katkı sağlıyor.

Eğitimlerin ardından bazı kursiyerler özel sektörde istihdam edilirken, bazıları ise evlerinde kurdukları atölyelerde üretim yaparak ekonomik özgürlüklerini elde ediyor.

'Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi'nde eğitimler, makine kullanımı ve temel kalıp bilgisiyle başlayıp, uygulamalı çalışmalarla devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde sürdürülen kurs sonunda kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

DEMİR: 'KALİTELİ BİR EĞİTİMLE, KURSİYERLERİN GİRİŞİMCİLİK YOLUNDA İLERLEMESİNİ SAĞLIYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi Halkkent MERCEK Sorumlusu Eren Demir, Halkkent MERCEK'te sunulan 7 atölyeden birinin 'Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi' olduğunu ve kursiyerlerin el emeğiyle sergi hazırladıklarını anlatarak, 'Giyim Üretim Teknoloji Atölyesi'nde açtığımız 10 kursta eğitim gören 150 kursiyerin yapmış olduğu ürünleri sergiledik. Biz Giyim Üretim Teknolojileri bölümünde, diğer şubelerimizde de olduğu gibi, Kıyafet Evi'ne ücretsiz bir şekilde kıyafet dikip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra kursiyerlerimiz kendilerinin ve sevdiklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri de ürettiler' dedi.