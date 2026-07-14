Güler Duman ve Oğuz Aksaç, 2026 Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Açık Hava'da kapalı gişe bir konser verdi. Sanatçıları; Sevcan Orhan, Erdal Erzincan, Mercan Erzincan ve Deniz Toprak gibi isimler de izledi.

İSTANBUL (İGFA) - Türk halk müziğinin güçlü sesleri Güler Duman ve Oğuz Aksaç önceki akşam Harbiye Açık Hava sahnesinde muhteşem bir konsere imza attı.

Biletlerin tükendiği gecede usta sanatçılar en sevilen türküleri müzikseverler için seslendirdi. Türk halk müziği eserlerinin yanı sıra sevilen şarkılarını da seslendiren Güler Duman ve Oğuz Aksaç 2026 Türkiye turnelerinin İstanbul konserini de gerçekleştirdi.

Sevcan Orhan, Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Deniz Toprak gibi isimler de usta sanatçıları izlemeye gidenler arasındaydı.