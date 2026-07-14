Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 4. Etap Raylı Sistem Projesi'nin finansmanında son aşamaya geldiklerini belirterek, yıl sonuna kadar 150 yeni otobüsün hizmete alınacağını açıkladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, başkanlığında gerçekleştirildi. 145 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Vekili Özdemir, Büyükşehir Belediyesi olarak vektörle mücadele çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Sivrisinek ve karasinek şikayetlerine ilişkin vatandaşlardan gelen başvuruların yüzde 65 oranında azaldığını aktaran Büşra Özdemir, 'Yaz sıcaklarının başlamasına rağmen zaman zaman yağışlar alıyoruz.

Ekiplerimiz 640 kilometrelik sahil bandı olan şehrimizde hem karadan hem denizden vektörle mücadele ediyor. Ege ve Akdeniz bölgemiz dikkate alındığında, bu coğrafi şartlar göz önünde bulundurulduğunda Antalya'mız vektörle mücadelede çok başarılı bir noktadadır' dedi.

ALTINTAŞ'I AYAĞA KALDIRIYORUZ

Altıntaş Mahallesi'nde içme suyu ve kanalizasyon altyapısının büyük ölçüde tamamlandığını, yağmur suyu çalışmalarının devam ettiğini aktaran Özdemir, 'Kronik imar problemi olan bir bölgenin sorununu çözerek Altıntaş'ı ayağa kaldırıyoruz' dedi.

Şehrin farklı noktalarında yürütülen çalışmalara da değinen Özdemir, Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda asfalt, peyzaj ve aydınlatmayı kapsayan bütüncül bir çalışma yürütüldüğünü, Gazi Bulvarı'nda yol genişletme çalışmaları ile doğu-batı aksında trafiğin rahatlatıldığını ifade etti.