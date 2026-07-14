COP31 süreci kapsamında düzenlenen Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Kütahya Çalıştayı Sonuç Konferansı'nda konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, çalıştayda hazırlanan rapor ve önerilerin Türkiye'nin çevre ve iklim politikalarına önemli katkılar sunacağını belirtti.

KÜTAHYA (İGFA) - COP31 süreci kapsamında düzenlenen Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Kütahya Çalıştayı Sonuç Konferansı, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, çalıştay boyunca 14 ayrı çalışma masasında yapılan değerlendirmelerin çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi. Kahveci, hazırlanan rapor ve önerilerin COP31 sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim politikalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

İklim değişikliğinin yerel yönetimlerin öncelikli gündemlerinden biri olduğunu vurgulayan Kahveci, göreve geldikleri günden bu yana çevre odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Bu kapsamda atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi, Güneş Enerji Santrali, Mobil Atık Getirme Merkezleri, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Sıfır Atık Marketi ve bayat ekmek kumbarası gibi uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

Çevre bilincinin artırılmasında eğitimin önemine dikkat çeken Kahveci, okullar ve sosyal yaşam merkezlerinde on binlerce öğrenci ile vatandaşa 'Sıfır Atık ve Su Verimliliği' ile 'İklim Değişikliği' konularında eğitimler verildiğini kaydetti.

Göreve geldiği Nisan 2024'ten bu yana 7 bin 924 ton ambalaj atığının geri dönüşüme kazandırıldığını açıklayan Kahveci, Sıfır Atık Marketi aracılığıyla da 90 ton ambalaj atığının yeniden ekonomiye kazandırıldığını bildirdi.

Akıllı şehircilik alanındaki çalışmalara da değinen Kahveci, Kütahya Belediyesi'nin Türkiye Ulusal Akıllı Şehirler Endeksi'nde 'CBS' ve 'İnsan' kategorilerinde Türkiye birincisi olduğunu hatırlatarak, vatandaşların atık getirme merkezlerine daha kolay ulaşabilmesi için bu noktaların dijital ortama taşındığını ifade etti.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmalarına iklim kanunu hazırlıkları başlamadan önce başladıklarını belirten Kahveci, geleceğin risklerini bugünden öngören ve sürdürülebilir kalkınmayı esas alan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Konferansa Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı.