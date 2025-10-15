Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın çiftçilerin tarımsal üretimde güçlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 45'ten fazla proje kapsamında, kadın çiftçiler öncelikli olarak destekleniyor.

MERSİN'İN BEREKETLİ TOPRAKLARINDA KADIN ELİ GÖRÜNÜR OLDU

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve geldiği günden bu yana üreticiyi destekleyen politikalarıyla dikkat çekiyor. Başkan Seçer, özellikle kadınların tarımdaki varlığını güçlendirmeye yönelik uygulamalarıyla, kırsalda kadın emeğini görünür kılmayı hedefliyor. Büyükşehir, kırsalda üretici kadınlara yönelik desteklerini artırarak hem tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmayı, hem de kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını hedefliyor.

Büyükşehir, 2019 yılından bu yana 45 farklı proje kapsamında 8 bin 300'ü aşkın üretici kadına ulaştı. 2025 yılı sonuna kadar 9 bin üretici kadına ulaşmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in 13 ilçesinde bölgenin üretim özelliklerine göre hayata geçirdiği projelerle, üretici kadınların emeğini görünür kılıyor. Büyükşehir'in fide, fidan, makine-ekipman, sulama borusu, hayvancılık gibi birçok alanda sağladığı desteklerden yararlanan kadın çiftçiler, kırsalda umutla üretmeye devam ediyor.

ŞEKER: 'ÜRETİMDE KADIN GÜCÜNÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görev yapan Ziraat Mühendisi Pembegül Şeker, 'Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak 2019 yılından bu yana 45 farklı proje kapsamında 8 bin 300'ü aşkın üretici kadına ulaştık. Lavanta, nergis, badem, ceviz, zeytin fidanı, arıcılık, organik tarım, yerel tohumların korunması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi kapsamında, birçok üretici kadına destek veriyor ve pozitif ayrımcılık yapıyoruz' dedi.

Kadın çiftçilerin günlük yoğun emeklerinin arasında, tarlada ve bahçede de büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Şeker, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınların emeğini desteklemeyi ve onları üretimde daha da güçlendirmeyi görev biliyoruz. 2025 yılı sonuna kadar 9 bin üretici kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Her zaman onların yanında olmaya ve üretimde kadın gücünü desteklemeye devam edeceğiz' diye konuştu.