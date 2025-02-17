Mersin'de "Kaplanlar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Hücre-12” operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 15'i tutuklanırken 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; 33 ayrı adrese yönelik "Hücre-12" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şüphelilerin silahlı tehdit, silah zoruyla senet imzalatmak suretiyle yağma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, şantaj, kumar oynatmak için yer temin etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Şüphelilerin 15'i tutuklanırken 7’si hakkında adli kontrol kararı verilen operasyonlar sonucu; 7 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyal ele geçirildiği de paylaşıldı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1891353605069832345