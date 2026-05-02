Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Tezeren köyünde çok sayıda köy muhtarı ve vatandaşla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi, altyapı çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Valiliği koordinesinde sürdürülen saha çalışmaları kapsamında Önder Bozkurt, il merkezine bağlı Tezeren köyünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında köy muhtarı ve köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Bozkurt, bölgedeki mevcut durum hakkında yerinde incelemelerde bulundu. Program kapsamında Akbulgur, Kayabey, Arakonak, Tellisırt, Hacısefer, Ziyaret, Ahmetbey, Dedemaksut, Çobanbey, Güvendik, Sarıca, Söğütlü ve Çatalipaşa köylerinin muhtarları da toplantıya katılım sağladı. Gerçekleştirilen buluşmada köylerin genel ihtiyaçları, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunlar ve çözüm bekleyen konular kapsamlı şekilde ele alındı.

MUHTARLARIN TALEPLERİ TEK TEK DİNLENDİ

Toplantı süresince söz alan muhtarlar, özellikle altyapı, yol, içme suyu, sulama ve çevre düzenlemesi gibi temel hizmetlere yönelik taleplerini Vali Bozkurt'a iletti. Vatandaşların da katılım sağladığı görüşmelerde bölge halkının beklentileri doğrudan dinlenirken, mevcut hizmetlerin geliştirilmesine yönelik öneriler detaylı şekilde değerlendirildi. Vali Bozkurt, her bir talebin not alındığını ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çözüm sürecinin hızlandırılacağını ifade etti.