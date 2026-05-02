Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mini hayvanat bahçesi, Kayseri Evi, oyun alanları ve eşsiz gün batımı manzaralarıyla öne çıkan Beştepeler Mesire Alanı için vatandaşlara 'doğayla buluşma' çağrısı yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yeşil alan yatırımlarını artırmaya devam ederken, vatandaşların sosyal yaşamına değer katan projeleriyle dikkat çekiyor. Bu kapsamda kentin önemli rekreasyon alanlarından biri haline gelen Beştepeler Mesire Alanı, sunduğu imkânlarla her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için cazip bir alternatif sunan mesire alanı; mini hayvanat bahçesi, geleneksel mimariyi yansıtan Kayseri Evi, çocuklar için güvenli oyun alanları ve geniş piknik sahalarıyla öne çıkıyor. Özellikle gün batımı saatlerinde sunduğu panoramik manzara, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak bakım ve temizlik çalışmaları yürütülen alanda, ailelerin konforlu ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesi hedefleniyor. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar için nefes alma noktası olan Beştepeler Mesire Alanı, hafta sonları başta olmak üzere yılın her döneminde yoğun ilgi görüyor.