İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yatırım ve hizmetleri yerinde belirlemek amacıyla sürdürdüğü mahalle gezilerine Yeşilçam Mahallesi ile devam etti. İlgili bürokratlarla birlikte sahaya inen Başkan Eşki, sokak sokak gezerek bölgedeki ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Yerinde tespit birebir temas

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Eşki, Bornovalıların talep ve önerilerini dinledi. Samimi diyalogların öne çıktığı ziyarette, mahalle halkı da ihtiyaçlarını doğrudan iletme fırsatı buldu.

Gezi sırasında haritayı açarak bölgeyle ilgili planlarını inceleyen Başkan Eşki, yapılması planlanan çalışmalar ve projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar birçok konuda değerlendirmeler yapıldı. Mahalle gezisinde Hamdi Şengül de Başkan Eşki'ye eşlik etti. Yerel yönetim ile mahalle temsilciliği arasındaki iş birliği, ziyaret boyunca güçlü bir şekilde yansıtıldı.

Başkan Eşki: 'Ortak akılla yönetiyoruz'

Başkan Eşki, mahalle ziyaretlerinin önemine dikkat çekerek, 'Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlamanın yolu sahada olmaktan geçiyor. Ortak akıl ve katılımcı anlayışla Bornova'yı birlikte yönetmeye devam edeceğiz' dedi.