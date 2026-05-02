KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Milli İrade Sohbetleri' bu kez 'Ortaçağ Türk Dünyası'nda Yaşam' başlığıyla katılımcılara kapsamlı bir tarih yolculuğu sundu. Söyleşinin bu haftaki konuşmacısı Doç. Dr. Meryem Gürbüz, Türklerin Orta Asya'dan başlayarak Anadolu, İran, Kafkasya ve Doğu Avrupa'ya uzanan geniş coğrafyadaki varlığını ele aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarih ve kültür bilincini aşılamak amacıyla düzenlediği 'Milli İrade Sohbetleri' bu hafta da yoğun ilgi gördü. Gençlere tarihsel bir yolculuğa çıkaran programın 2. oturumu 'Kütüphanem Kocaeli' çatısı altında Alev Alatlı Kütüphanesi Söyleşi Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşti. Doç. Dr. Meryem Gürbüz'ün konuşmacı olarak yer aldığı programda, Türklerin Orta Asya'dan başlayarak Anadolu, İran, Kafkasya ve Doğu Avrupa'ya uzanan geniş coğrafyadaki varlığı ele alındı. Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular gibi önemli devletlerin siyasi yapıları ve yönetim anlayışlarını detaylı şekilde aktaran Gürbüz, katılımcılara kapsamlı bir tarih yolculuğu sundu.

GENÇLERE TARİH BİLİNCİ AŞILANDI

Programda Ortaçağ Türk dünyasında göçler, devletleşme süreçleri ve Selçukluların yükselişi üzerinden Türk boylarının tarih sahnesindeki hareketliliği ele alınırken, İpek Yolu'nun ekonomik ve kültürel etkileri de katılımcılara aktarıldı. Sosyal yapı, göçebe ve yerleşik yaşam, inanç dönüşümleri ve sözlü kültür gibi başlıklarla zengin bir perspektif sunan programda gençlerin Türk dünyası hakkında daha fazla bilgi edinmeleri sağlandı.

BİR SONRAKİ SÖYLEŞİ 15 MAYIS'TA

Söyleşi, Ortaçağ Türk dünyasının günümüz Türk kimliği, sosyal yaşamı, devlet anlayışı ve kültürel yapısı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Milli İrade Sohbetleri: Buyur Buradan Dinle, Tarih Projesi' kapsamında düzenlediği etkinlikler, vatandaşları alanında uzman isimlerle buluşturmaya devam ediyor. Serinin bir sonraki söyleşisi 15 Mayıs Cuma günü Alev Alatlı Kütüphanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Topal'ın 'Osmanlı'da Gündelik Yaşam' konulu konuşmasıyla gerçekleştirilecek.