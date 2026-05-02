Konuşmacıların büyük kısmını Selçuk İletişim mezunlarının oluşturduğu Balıkesir'in ilk reklamcılık zirvesi Fikret Days 26 başarıyla tamamlandı. Selçuk İletişim Mezunları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Yüce, 'Selçuk İletişimcilerin her yerde farkını ortaya koyması her zaman onur verici' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları Destekleme Sistemi'nin desteği ve 26 sponsorun katkılarıyla, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen Fikret Days 26 Reklamcılık Zirvesi sona erdi. Konuşmacıların büyük kısmının Selçuk İletişim mezunlarından oluşması dikkat çekerken, Balıkesir'in ilk reklamcılık zirvesi olma özelliği taşıyan etkinlik de başarıyla tamamlanmış oldu.



Öğrenciler, bu çatı altında gerçek markalardan aldıkları brieflerle tecrübe kazanırken, zirvede reklam dünyasının profesyonelleriyle doğrudan çalışma fırsatı buldu. İki gün süren etkinlikte sektörün önde gelen isimleri öğrencilerle bir araya gelirken, zirve sonunda 26 öğrenciye staj imkânı sağlandı.



Organizasyonda Selçuk İletişim Mezunları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Yüce başta olmak üzere yine Selçuk İletişim mezunu olan Strateji Direktörü Doğukan Gedik, Şekerbank Reklam Müdürü Emel Özşen, YRD İstanbul Marka Yöneticisi İrem Koca, Marker Groupe Ajans Başkanı Damla Aydın Altundemir ve Kreatif Direktör Yunus Emre Baypınar konuşmalarını gerçekleştirdi .

Organizasyonun ev sahipliği için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Arı'ya teşekkürlerini sunan Başkan Yüce , 'Selçuk İletişimcilerin her yerde farkını ortaya koyması her zaman onur verici . Selçuk mezunu meslektaşımıza bu güzel organizasyon ve ev sahipliği için teşekkür ediyor , hepimize başarılar diliyorum ' diye konuştu .