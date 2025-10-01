Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Kart uygulamasıyla Eylül ayında 7 bin 83 vatandaşa toplam 6 milyon 978 bin 250 TL destek sağlandı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı ve alışveriş yaptığı esnafa da katkı sunan Halk Kart’ın Eylül ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin, ihtiyaç sahibi ailelerin bütçelerine katkı vermek amacıyla hayata geçirdiği Halk Kart’tan bu ay toplam 7 bin 83 kişi yararlandı.

750 ve 1.250 liralık bakiyelerin yer aldığı Halk Kart’a, Eylül ayında toplam 6 milyon 978 bin 250 lira yatırıldı. Uygulama sayesinde vatandaşlar temel ihtiyaçlarının bir kısmını karşılarken, yaşadıkları bölgedeki anlaşmalı esnaftan yaptığı alışveriş sayesinde 6 milyon 978 bin 250 lira Mersinli esnafın kasasına girmiş oluyor.