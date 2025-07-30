Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde deforme olan yolları yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirmeye devam ediyor.MERSİN (İGFA) - İl genelinde yol genişletme, revize, kaldırım ve asfalt çalışmalarını belli bir program dahilinde sürdüren ekipler, son olarak Yenişehir ilçesine bağlı Fuat Morel Mahallesi 2841 Sokak’ta yolu yenileyip, bozuk olan kaldırım ve eksik olan yağmur suyu alt yapı çalışmalarını da tamamlayarak hizmete sundu

BELLİ BİR PROGRAM DAHİLİNDE YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kent genelinde belirli bir program çerçevesinde ve eş zamanlı çalışma yürüten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, son olarak Yenişehir ilçesinde çalışma yaptı. Yol Yapım ekipleri tarafından 2841 Sokak’ta yapılan incelemelerde, deforme olarak ömrünü tamamlayan eski asfaltın sökülerek yenilenmesi gerektiği tespit edildi. Çalışma kapsamında asfalta hazırlık faaliyetlerine bir süre devam eden ekipler, zemini hazır hale getirdikten sonra sıcak asfalt serimine geçti ve yolu yeniledi. Ekiplerin özverili çalışmasıyla yenilenen sokak, kısa sürede mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan çalışmalar sayesinde yollar daha konforlu ve güvenli hale gelirken, yol yapım ekipleri çalışmalar esnasında herhangi bir mağduriyet olmaması adına hızlı ve etkin olmaya özen gösteriyor. Deforme olmuş cadde, bulvar ve sokaklardaki bozuk zeminler titizlikle analiz edildikten sonra programa dahil edilerek, çalışmalar planlı olarak gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların ihtiyaçlarını gözeterek kentin 13 ilçesinde yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları, hem sürücüler hem de yayalar için büyük bir rahatlama sağlıyor. Yol Yapım ekipleri hem belirlenen program, hem de talepler doğrultusunda cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarına devam edecek.