İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin düzenlediği 'Kampüsten Kente Uzanan İş Birliği' seminerine katıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan seminerin moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Tuncer yaptı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Ovalıoğlu, sağlık alanı konusunda deneyimlerini paylaştı.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan programda ayrıca kentte gerçekleştirilen hizmetler ve yerel yönetim anlayışı hakkında ilham veren konular konuşuldu. Öğrenciler seminere yoğun ilgi gösterirken, Başkan Ovalıoğlu'na soru sorma imkanı da buldu.

Seminerde yerel yönetim konusunda gençlere seslenen Başkan Ovalıoğlu, 'Tüm Türkiye'de güzel ve aydınlık bir gelecek kurma hayali benim en büyük motivasyonum. Herkese eşit hizmet vereceksiniz. Eşit bütçeleme ile vatandaşlara hizmet vermek için çalışacaksınız. Aynı zamanda istihdamda eşitliği sağlayacaksınız. Siz sorun ben cevap vereyim, siz söyleyin ben sesinize ses olayım. Siz bana ışık olun yolumu aydınlatın, bana omuz verirseniz biz beraber her şeyi yaparız. Çünkü biliyorum ki istersek her şeyi yaparız. Her ne yaparsanız yapın 'Ben en iyisi olacağım' demeyi unutmayın' dedi.