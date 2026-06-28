Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere mesleki eğitim, mentörlük ve kariyer desteği sunarak iş hayatına güçlü bir başlangıç imkânı sağlıyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi (MERCEK), eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü katılımını sağlamak amacıyla yürüttüğü 'Genç Adım' projesi ile gençlere yeni fırsatlar sunuyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen proje kapsamında; 18-29 yaş aralığında bulunan, son 6 aydır çalışmayan ve eğitim hayatına devam etmeyen, en az lise mezunu Mersinli gençlere kapsamlı destek sağlanıyor.

'İşe Giden Doğru Yolu Birlikte Buluyoruz' sloganıyla yürütülen proje; ne eğitimde ne de istihdamda bulunan gençlerin eğitim, öğretim ve istihdam imkânlarına adil erişimini destekleyerek, onlara yol arkadaşlığı yapıyor.

'Genç Adım' projesi kapsamında gençler, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireyler olarak yetiştiriliyor. Mesleki ve teknik eğitimlerle desteklenen katılımcılar, aldıkları eğitimleri belgelendirerek iş hayatına daha güçlü bir başlangıç yapma fırsatı yakalıyor.

Proje, iş arayan gençler ile işverenler arasında güçlü bir köprü kurarak istihdama erişimi kolaylaştırıyor.

HER GENCE BİR MENTÖR DESTEĞİ VERİLİYOR

Projeye katılan her gence süreç boyunca rehberlik edecek bir mentör atanıyor. Böylece gençler, eğitim ve kariyer yolculuklarında birebir destek alma imkanı buluyor.

Mesleki eğitimlerin yanı sıra katılımcılar; iletişim becerileri, stres yönetimi ve kişisel gelişim alanlarında eğitimlere katılıyor. Psikologlar tarafından yürütülen bu çalışmalar sayesinde, gençlerin sosyal ve psikolojik yönden güçlenmeleri hedefleniyor.

DİJİTAL BECERİLER VE KARİYER DESTEĞİ BİR ARADA

Günümüz iş dünyasının gereklilikleri doğrultusunda tüm katılımcılara, dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar eğitimleri de veriliyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi iş birliğiyle kariyer planlama, iş arama becerilerini geliştirme ve mülakat simülasyonu eğitimleri düzenlenerek, gençlerin iş hayatına hazırlanmaları sağlanıyor.

ÜCRETSİZ EĞİTİM VE ULAŞIM DESTEĞİ

'Genç Adım' projesi kapsamında katılımcılara ücretsiz eğitim ve ulaşım desteği de sunuluyor. Böylece eğitimlere ve iş görüşmelerine kesintisiz erişim sağlanırken, ekonomik engellerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Katılımcılar; Tırmıl, Hal, Halkkent ve Yenişehir MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri başta olmak üzere, birçok noktada farklı alanlarda mesleki eğitim alma fırsatı buluyor.

Büyükşehir Belediyesi, 'Genç Adım' projesi ile gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olurken, onları istihdama kazandırarak, hem bireysel hem de toplumsal kalkınmaya katkı sunuyor.