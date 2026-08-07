Kayseri Talas Belediyesinin ilçe genelinde sürdürdüğü 'Gönül Buluşmaları' vatandaş odaklı belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olmaya devam ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın öncülüğünde yürütülen saha çalışmalarıyla bugüne kadar 9 bin 500 vatandaşla birebir temas kurulurken, 4 bin yaşlı vatandaşın hal hatırı soruldu, sosyal ihtiyaçları yerinde tespit edildi.

KAYSERİ (İGFA) - Yaklaşık bir buçuk yıl önce başlatılan uygulama kapsamında 2 bin 45 emekli vatandaş evlerinde ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde sosyal hizmet uzmanları hediyeler ve çeşitli ikramlarla vatandaşlarla gönül bağı kuruyor. Samimi sohbetlerde iletilen talep ve öneriler ise ilgili birimlere aktarılıp kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

Sosyal belediyecilik anlayışını yalnızca ziyaretlerle sınırlı tutmayan Kayseri Talas Belediyesi, toplumun farklı kesimlerine yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda aşevi hizmetinden yararlanan 200 vatandaş evlerinde ziyaret edilerek ihtiyaçları yerinde incelenirken, kentsel dönüşüm sürecindeki 500'e yakın vatandaş da ya ziyaret edildi ya da telefonla aranarak süreç hakkında bilgilendirildi.

YERİNDE TESPİT, HIZLI ÇÖZÜM

Saha ziyaretleri sayesinde tespit edilen 30'a yakın yeni ihtiyaç sahibi vatandaş sosyal yardım ağına dahil edildi. Ekonomik zorluk yaşayan emekli kiracılar için destek mekanizmaları devreye alınırken, engelli vatandaşların tekerlekli sandalyelerine ücretsiz bakım ve teknik servis hizmeti sunuldu. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan 15 vatandaşa ücretsiz uzman psikolog desteği sağlanırken, belediyecilik hizmetlerini ilgilendiren 20'ye yakın talep de ilgili birimler tarafından kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

HEDEF 180 BİN

Çalışmaların temel hedefinin Talas'ta kapısı çalınmamış tek bir vatandaş bırakmamak olduğunu belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gönül belediyeciliğinin hizmet anlayışlarının merkezinde yer aldığını ifade ederek, 'Vatandaşlarımızın sadece taleplerini dinleyen değil, onların gönüllerine dokunan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. 180 bine yaklaşan nüfusumuzun her kesimine ulaşarak ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çözümlerimizi hızla hayata geçiriyoruz. En büyük zenginliğimiz hemşehrilerimizin duası ve memnuniyetidir.' dedi.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise belediye ekiplerinin kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, 'Evimize kadar gelip halimizi hatırımızı soruyorlar. Güler yüzleri ve ilgileri bizi mutlu ediyor. Başkanımız Mustafa Yalçın'dan Allah razı olsun.' sözleriyle teşekkür etti.