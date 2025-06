Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Parkı’nda özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik açık hava sinema etkinlikleriyle yaz akşamlarını renklendiriyor.MERSİN (İGFA) - Mersin’de engelleri bir bir aşmak ve özel gereksinimli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Parkı’nda yaz programına geçilmesi itibariyle her yıl gerçekleştirmiş olduğu açık hava sineması etkinliğini bu sene de gerçekleştirmeye başladı.

Yeşilliklerin ve mis kokuların her yanı sardığı Park’ta her Cumartesi akşamı düzenlenen açık hava sineması etkinliği, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Her hafta birbirinden farklı ve her yaşa uygun filmlerin gösterildiği etkinlikle; günlük hayatta sosyalleşmekte zorlanan aileler ve çocuklar, bu etkinlik sayesinde kaynaşmanın, bir arada olmanın ve küçük anlardan keyif almanın mutluluğunu paylaşıyor.

Her Cumartesi akşamı düzenlenen gösterimlerde her yaştan izleyiciye hitap eden filmler sunulurken, mısır ve gazoz gibi ikramlarla keyifli bir atmosfer oluşturuluyor.

Bu haftaki filmde “Bizim Köyün Şarkısı” gösterilirken, etkinliğe katılan aileler ve çocuklar hem eğlendi hem de sosyalleşme fırsatı yakaladı.

Engelsiz Yaşam Parkı’nda görevli öğretmen Hasan Mutlu, bu etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirdiğini vurgulayarak herkesi sinema gösterimlerine davet etti. Etkinliğe katılan veliler ise hem sosyal hem de fiziksel ortamdan duydukları memnuniyeti dile getirerek belediyeye teşekkür etti.

Sinema izleyen çocuklardan İrfan Hamza Aytaş, izlediği filmi sevdiğini ifade ederek, “Çok güzel bir filmdi” derken, Celal Bağ ise, “Sinema izliyoruz, çok güzel bir etkinlik. Öğretmenlerimizi çok seviyorum, çok ilgililer. Bizi çok düşünüyorlar” dedi.