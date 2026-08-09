İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Pınarbaşı'ndaki fidanlığını sabahın erken saatlerinde ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Pınarbaşı'ndaki fidanlığını sabahın erken saatlerinde ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Bornovalılara daha yaşanabilir ve nefes alan bir kent sunmayı hedeflediklerini belirten Başkan Eşki, Mevlana Mahallesi'nde atıl durumda bulunan 7 dönümlük alanın çok yakında mor renklere bürünerek büyüleyici bir lavanta parkına dönüştürüleceğinin müjdesini verdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, güne Pınarbaşı'ndaki fidanlıkta mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek başladı. İlgili birim sorumlularında üretim süreçleri hakkında detaylı bilgi alan Eşki, toprakla buluşmaya hazırlanan lavantaları inceledi.

Bornova'nın yeşil altyapısını güçlendirmek için üretimi artıracaklarını vurgulayan Eşki, bizzat sahada yürüttüğü incelemelerle projelerin hızlandırılması talimatını verdi.

ANKARA ASFALTI KENARINDAKİ ATIL ALAN DEĞERLENDİRİLECEK

Mevlana Mahallesi'nde, Ankara Asfaltı'nın hemen yanında yer alan ve şu an boş toprak döküm sahası olarak kullanılan 7 dönümlük arazi, Bornova Belediyesi'nin dokunuşuyla kentin yeni çekim merkezi olacak.

Kasım ayında havaların serinlemesiyle birlikte fidanlıkta yetiştirilen lavantaların toprakla buluşturulacağını belirten Başkan Eşki, 'Boş toprak atılan bu alanı adeta bir cennet bahçesine çevireceğiz. Önümüzdeki yıl bu dönemlerde burası inanılmaz bir renk cümbüşüne ev sahipliği yapacak' dedi.

YENİ EVLİ ÇİFTLERİN GÖZDE FOTOĞRAF PLATOSU OLACAK

İzmir'in ilk lavanta parkı olma özelliğini taşıyacak proje, sadece bir yeşil alan değil, aynı zamanda kent estetiğine yön veren bir sosyal yaşam alanı olarak tasarlandı.

Parkın, özellikle yeni evlenen çiftlerin en mutlu anlarını ölümsüzleştireceği doğal bir fotoğraf stüdyosu işlevi göreceğini ifade eden Başkan Eşki, tüm İzmirlileri şimdiden davet ederek şunları söyledi: 'Eminim birçok insan buraya gelip nefes alacak, buradan çıkmak istemeyecek. Tüm çalışma arkadaşlarıma Bornova'ya verdikleri bu eşsiz emek için teşekkür ediyorum.'