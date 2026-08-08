Trabzon'da yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktası haline gelen Ganita Sahil Parkı, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ganita Akşamları programıyla birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dün akşam sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Seyfettin Çakıral, kulakların pasını sildi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ganita Akşamları, vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Ganita Sahil Parkı'nda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında dün akşam Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Seyfettin Çakıral sahne aldı.

Yoğun katılımın olduğu konserde vatandaşlar, sevilen şarkılar eşliğinde keyifli bir akşam geçirdi. Ganita Akşamları, bugün (8 Ağustos Cumartesi) saat 20.00'de sanatçı Pelin Karaağaçlı konseriyle devam edecek. Yarın (9 Ağustos Pazar) saat 20.00'de Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan Ünlü Show izleyiciyle buluşacak. Taklit, komedi, müzikal ve tiyatroyu aynı sahnede buluşturan gösteri, izleyenlere eğlenceli anlar yaşatacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar Ganita Sahil Parkı'ndaki ücretsiz etkinliklere davet edildi.