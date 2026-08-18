Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kampüsleri, yaz döneminde de çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği zengin içerikli atölyelerle gelişimlerine katkı sunuyor. Huzurkent, Toroslar, Silifke ve Mezitli Çocuk Kampüslerinde düzenlenen ücretsiz atölyeler, çocuklara yaz tatillerini verimli değerlendirme fırsatı sağlıyor.

MERSİN (İGFA) - Çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sunan kampüslerde; Akıl ve Zekâ, Tasarım, Masal ve Drama, Halk Oyunları, Müzik, Resim/Hobi, Doğa, Satranç, Yaratıcı Mutfak ve Doğa Kampı gibi birçok atölye gerçekleştiriliyor.

Yaz döneminde artırılan atölye sayıları sayesinde çocukların ekran karşısında geçirdiği zamanın azaltılması ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle daha nitelikli bir tatil dönemi geçirmeleri hedefleniyor.

ATÖLYELER, ÇOCUKLARIN ÖĞRENDİKLERİNİ GÜNLÜK YAŞAMLARINA UYGULAMALARINI DA DESTEKLİYOR

Atölyelerde çocukların yalnızca yeni bilgiler öğrenmeleri değil, aynı zamanda öğrendiklerini günlük yaşamlarında uygulamaları da destekleniyor. Kimi atölyede çocukların problem çözme ve düşünme becerileri geliştirilirken, kimisinde ise yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına katkı sunuluyor.

Çocuk Kampüslerinde ayrıca ebeveyn ve çocukların birlikte katıldığı atölyeler de düzenleniyor. Birlikte üreten, öğrenen ve eğlenen ebeveynler ile çocuklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sunan bu çalışmalar, ailelerin kaliteli zaman geçirmesine de olanak sağlıyor.

ÇOCUK KAMPÜSLERİ, ANNELERİN DE SOSYALLEŞMESİNE OLANAK SAĞLIYOR

Çocuk Kampüsleri, çocukların gelişim ve sosyalleşmesine katkı sunarken ebeveynler için de sosyal bir ortam oluşturuyor. Atölyeler sırasında bir araya gelen anneler yeni insanlarla tanışma ve sohbet etme fırsatı buluyor.

Sanattan spora, akıl ve zekâ oyunlarından el işi çalışmalarına, mutfak atölyelerinden kamp hayatına kadar yaşamın farklı alanlarına dokunan etkinlikler, çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi görüyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen atölyeler; çocukların yeteneklerini keşfetmelerine, özgüven kazanmalarına ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına katkı sunarken, ailelere de birlikte öğrenip üretmenin keyfini yaşatıyor. Atölyeler, 14 yaşa kadar farklı yaş gruplarındaki çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenleniyor.