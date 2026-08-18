Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Kuzuyayla'da düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenliği 2 gün boyunca 17 bin gökyüzü tutkununu ağırladı. Şenlik katılımcılara uzay bilimleri ve astronomi alanında eşsiz deneyimler sundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Bilim Merkezi, kentin popüler turizm lokasyonu Kartepe Kuzuyayla'da 'Gökyüzü Gözlem Şenliği 26' etkinliğine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı.

Tertemiz havası, eşsiz doğası ve huzur dolu atmosferiyle 2 gün boyunca 17 bin vatandaşı ağırlayan Kuzuyayla Tabiat Parkı; bilim, keşif ve gökyüzü tutkusu ile dolu bir şenlikte katılımcılardan tam not almayı başardı. Bilim ve eğlencenin bir arada olduğu Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne akın eden katılımcılar, teleskoplarla yıldızları ve gezegenleri gözlemleyerek unutulmaz bir deneyim yaşama fırsatı buldu.

Keşif heyecanıyla dolu bu özel yolculuk 7'den 70'e herkes tarafından büyük ilgi görürken, teleskopla gökyüzünü izlemek ve gezegenleri keşfetmek katılımcıların merak duygularını güçlendirdi. Vatandaşlar ayrıca büyüleyici gökyüzü olayı Perseid meteor yağmurunun da muhteşem güzelliğine tanıklık etti. Sahne etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Erkcan Özcan 'Teleskoptan Mikroskoba: Görmek ve Anlamak Nedir?', Doç. Dr. Selçuk Topal ise 'Yeni Keşiflerle Evren' konulu söyleşide vatandaşlarla bir araya gelerek bilim, keşif ve merakla dolu güzel bir buluşma gerçekleştirdi.

FİNALDE BİTİNYA GRUBU SAHNE ALDI

Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde katılımcılar; doğa, bilim ve teknoloji alanlarında birbirinden farklı etkinliklerle anın tadını çıkardı. Ayrıca gökyüzünün muhteşem güzelliği altında doğa, yıldızlar ve konser keyfi de bir araya geldi. Şenliğin finalinde Büyükşehir Belediyesi muhteşem bir konser organizasyonu gerçekleştirdi. Kocaeli'nin sevilen yerel müzik grubu Bitinya, Kuzuyayla'da sahne alarak katılımcılara müzik dolu bir gece yaşattı. Konserin sonunda vatandaşlar Kuzuyayla'dan mutlu ayrıldı.