Bornova Belediyesi, Bayraklı sınırından Cumhuriyet Meydanı'na kadar uzanan Mustafa Kemal Caddesi'ni modern bir çehreye kavuşturacak kaldırım yenileme hamlesinde ikinci etap çalışmalarını başlattı

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, ilçenin en yoğun ve işlek güzergahlarından biri olan Mustafa Kemal Caddesi'ni modern bir çehreye kavuşturacak dev kaldırım hamlesinde vites büyüttü. Bayraklı sınırından başlayıp Bornova Cumhuriyet Meydanı'na kadar uzanan aks üzerinde yürütülen yenileme çalışmalarında ikinci etap resmen başladı.

Saha çalışmalarını teknik ekibi ve birim sorumlularıyla birlikte yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeyle birlikte caddenin baştan aşağı tek tip, geniş ve yüksek standartlı kaldırımlara kavuşacağını müjdeledi.

KESİNTİSİZ, ENGELSİZ VE ESTETİK ULAŞIM AKSI

Mustafa Kemal Caddesi genelinde estetik bütünlüğü sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında, tüm hat boyunca modern beton kaldırım uygulaması hayata geçiriliyor. İlk etapta elde edilen başarının ardından, ekipler zaman kaybetmeden ikinci aşama için sahaya indi. Yayaların konforunu ve güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, bu yatırımla bölgedeki yaya trafiğini tamamen rahatlatacak.

Çalışmaların yürütüldüğü alanda teknik personelden detaylı bilgi alan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yürütülen prestij projesiyle ilgili: 'Mustafa Kemal Caddesi'nde bildiğiniz gibi Bornova merkezden Bayraklı'ya kadar tek tip modern beton kaldırım yapma çalışmalarımız hızla sürüyor. Büyük önem verdiğimiz bu projemizde şimdi ikinci aşamayı başlattık. Tüm ekiplerimizle birlikte sahada tam koordinasyon içerisinde hareket ediyor, çalışmalarımıza büyük bir hız kazandırıyoruz. Bornova'nın merkezinden Bayraklı'ya kadar uzanan bu önemli aksı, tek tip kaldırım uygulamasıyla çok yakında tüm Bornovalı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu sayede daha geniş kaldırımları, çok daha kullanılabilir ve modern alanları vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız.' diye konuştu.