KOCAELİ (İGFA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar İzmit'te düzenlenen programlarla anıldı. İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonunda Fevziye Camii ve Mehmet Ali Paşa Camii'nde öğle namazının ardından vatandaşlara helva ikram edildi.

Fevziye Camii'nde gerçekleştirilen programa İzmit Belediyesi Başkan Vekili Lütfü Obuz da katıldı. Öğle namazının ardından depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için dualar edilirken, vatandaşlara helva dağıtıldı. Lütfü Obuz'a İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Ayşe Fatmagül Terzi ve Celal Hülür'ün yanı sıra İzmit Belediyesi Teknik Danışmanı Hakan Yalçın, Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur, Meslek Odaları ve Sendika Masası Başkanı Cem Serhat Dayanç ve Manav Dernekleri Masası Başkanı Nurullah Özer eşlik etti. Mehmet Ali Paşa Camii'nde de Köy Hizmet Masası Sorumluları Turgay Oruç, İsmail Akdeniz ve Ali Filiz vatandaşlara personel ile birlikte helva dağıttı.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen anma programında, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen ve başta Kocaeli olmak üzere Marmara Bölgesi'nde büyük yıkıma neden olan depremin acısı bir kez daha hatırlandı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anılırken, düzenlenen ikramlarla birlik ve dayanışma duygusu da yaşatıldı.