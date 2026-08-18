ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Su Verimliliği Seferberliği'ne katılan Keçiören Belediyesi, ilçe genelindeki hizmet binaları ve tesislerini kapsayan 'Mavi Su Verimliliği Belgesi' başvuru süreci ile TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi kurulum çalışmalarını başlattı.

Hayata geçirilen bu çalışmayla suyun daha bilinçli ve verimli kullanılması, kayıp ve israfın önüne geçilmesi, tasarruf anlayışının ise kurum genelinde kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

KEÇİÖREN'İN SUYU VERİMLİ KULLANILACAK

Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında Keçiören Belediyesi bünyesinde oluşturulan Su Verimliliği Ekibi, belediyeye ait alanlarda su kullanımını mercek altına alacak. Program kapsamında, park ve yeşil alanlarda sulama sistemlerinin verimliliği değerlendirilerek basınçlı ve damla sulama imkânları araştırılacak.

Süs havuzları ve şelalelerde suyun geri kazanımına yönelik uygulamalar ile buharlaşma kayıplarının azaltılması üzerinde çalışılacak. Kalaba ve Aktepe başta olmak üzere yüzme havuzları ve spor tesislerinde su tüketimi takip edilerek verimli ekipmanlara geçiş olanakları değerlendirilecek. Hizmet binalarında ise sızıntıların tespit edilmesi ve su tasarruflu armatürlerin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülecek.

Teknik çalışmaların yanı sıra belediye personeline yönelik farkındalık ve eğitim faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Böylece su tasarrufunun yalnızca belirli uygulamalarla sınırlı kalmayıp belediyenin tüm birimlerinde benimsenen sürdürülebilir bir kurum kültürüne dönüşmesi amaçlanıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda, belgelendirme sürecinin ötesinde uzun vadeli bir su yönetimi anlayışı oluşturulması hedefleniyor.