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2026 yılında lösemi teşhisi konulan ve Almanya'da tedavi gören Cansever'in tedavi süreci kritik bir aşamaya gelirken, uygun donör bulunması halinde ilik nakli ameliyatı planlanıyor.

Cansever'in ölüm haberinin ardından sanatçının hayranları ve meslektaşları sosyal medyada taziye mesajları paylaşmaya başladı.

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Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla arabesk müziğin önemli isimleri arasında yer alan Cansever'in vefatı, sevenlerini ve müzik camiasını yasa boğdu.

Sanatçı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Cansever, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sanatçının ölümü müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı.

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