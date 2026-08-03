Giresun Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Akademileri'nde düzenlenen Yaz Okulu programı sona erdi.

GİRESUN (İGFA) - Giresun'da Kumyalı, Teyyaredüzü, Aksu ve Çıtlakkale Çocuk Akademileri'nde bir ay boyunca ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitim etkinliklerine katılan çocuklar, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdi.

Yaz tatilinde çocukların boş vakitlerini verimli değerlendirmelerini amaçlayan Çocuk Akademileri, sanat, spor, bilim ve kültür alanlarında düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sundu.

Eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları, interaktif oyunlar ve yaratıcı projeler sayesinde çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de yeni beceriler kazandı.

Yaz Okulu'nun tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Çocuk Akademileri'nin çocukların gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, 'Çocuklarımız eğleniyor, öğreniyorlar, gönüllerince vakit geçiriyorlar. Çocuk Akademilerimizde geleceğimizin teminatı çocuklarımız boş vakitlerini gayet güzel değerlendiriyor. Buranın faaliyete geçmesinde emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Giresun Belediyesi yetkilileri, Çocuk Akademileri'nin okulların açılmasıyla birlikte eylül ayından itibaren yeniden faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.