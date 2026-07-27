SASKİ, Sapanca Gölü'nün su seviyesini korumak amacıyla alternatif kaynak olarak devreye aldığı Mollaköy Göleti'nden sağlanan suyun kalitesini düzenli olarak denetliyor. Marmara Bölgesi'nin en kapsamlı laboratuvarında rutin olarak kontrol edilen 44 farklı parametre kapsamlı analizlerle anlık olarak takip ediliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'ndeki su stresini azaltmak için devreye aldığı alternatif kaynakların kalitesini rutin olarak kontrol ediyor.

Bu kapsamda Mollaköy Göleti'nden Sapanca Gölü'ne aktarılan su numunesinin içilebilir açıdan güvenilir olduğu tüm testlerle onaylandı.

SU KALİTESİ SÜREKLİ KONTROL ALTINDA TUTULUYOR

Mollaköy Göleti'nden terfi edilen su ile göle ulaştığı noktadan belirli periyotlarla numuneler alınıyor. Numuneler, İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik ile İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olmak üzere 44 farklı parametre üzerinden analiz ediliyor. Yapılan kontroller sayesinde alternatif kaynaktan aktarılan suyun kalitesi sürekli güvence altında tutuluyor.

SASKİ'nin hayata geçirdiği pompa sistemi, yeni iletim hattı ve temizlik çalışmaları sayesinde Mollaköy Göleti'nden alınan su, 7 kilometrelik güzergah üzerinden Sapanca Gölü'ne ulaştırılıyor. Bu entegrasyonla göle günlük 80 bin, aylık ise 2 milyon 400 bin metreküp su iletiliyor.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Alternatif kaynaklardan Sapanca Gölü'ne sağlanan düzenli su takviyesi göl seviyesine de olumlu yansıdı. 27 Temmuz 2026 tarihinde göl seviyesi 29,98 metre olarak ölçülürken, 27 Temmuz 2025 tarihinde bu değer 29,95 metre olarak kaydedilmişti. Böylece Sapanca Gölü'nün seviyesi, geçen yılın aynı gününe göre 3 santimetre daha yüksek ölçüldü.