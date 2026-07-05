Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Sağlıklı Nesillere Merhaba' sloganıyla yürüttüğü Hamile Bakım Sütü Projesi kapsamında 2021'den bu yana anne adaylarına 98 bin paket süt ulaştırdı.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla anne adaylarının yanında olmaya devam ediyor. 'Sağlıklı Nesillere Merhaba' sloganıyla sürdürülen 'Hamile Bakım Sütü' projesi kapsamında, 2021 yılından bu yana 98 bin paket süt, anne adaylarına ulaştırıldı.

Büyükşehir'in anne ve bebek sağlığını destekleyen projesi sayesinde hamile kadınlar, gebelik süreçlerinin tamamında ücretsiz süt desteğinden yararlanabiliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Hamile Bakım Sütü' projesi, anne adaylarının sağlıklı bir gebelik süreci geçirmelerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Mersin genelinde hamile kadınlara gebelik süresince 45 günlük periyotlarla ulaştırılan süt desteği, hem anne hem de bebeğin ihtiyaç duyduğu kalsiyum ve besin desteğinin karşılanmasına yardımcı oluyor.