Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletilen Kartepe Teleferik hattında olası arızalara karşı kurtarma tatbikatı yapıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Teleferik hattında olası acil durumlara hazırlık amacıyla geniş kapsamlı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Kocaeli İtfaiyesi, Sakarya AFAD, Kocaeli AFAD ve Kocaeli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri katıldı. Kuzuyayla İstasyonu'nda gerçekleştirilen tatbikatta senaryoya göre teleferik kabinleri, iki direk arasında durdu.

NEFES KESEN KURTRAMA OPERASYONU

Bölgeye hızla sevk edilen ekipler, taşıyıcı tellere tırmanarak kabinlere ulaştı. Ekipler öncelikle çevre güvenliğini sağladı, ardından kabin içerisindeki yolcuları kontrollü bir şekilde tahliye ederek güvenli alana indirdi. Tatbikat, ekiplerin operasyonel sürati, yüksek koordinasyon kabiliyeti ve teknik yeterliliği açısından başarıyla sonuçlandı.

'KARTEPE TELEFERİK SON TEKNOLOJİ BİR YAPIYA SAHİP'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Birim Amiri Recep Yayla, teleferik sisteminin yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğunu belirterek,'Kartepe Teleferiği, kurtarma ihtiyacını en aza indirecek son teknoloji yapıya sahip. Elektrik kesintilerine karşı dört jeneratör, tel raydan çıkma riskine karşı beş sensör bulunuyor. Ancak biz itfaiyeciler olarak her senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle eğitim ve tatbikat faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz' dedi.