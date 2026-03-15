İZMİR (İGFA) - Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından Kütüphane Haftası kapsamında görme engellilere yönelik TÜRGÖK 15. Öykü Yarışması yapılacak. Son başvuru tarihinin 31 Mart olarak belirlendiği yarışmayla ilgili bilgi için www.turgok.org adresi ziyaret edilebiliyor.

Yarışma için katılım koşulları da belirlendi. Buna göre her yarışmacı bir öykü ile katılabilecek. Yarışmacı; kimliğini, açık adresini, telefon numarasını, kısa yaşam öyküsünü e-mailine veya eserini gönderdiği zarfa ekleyecek. Yarışma, 'Yetişkin' ve 'Genç' olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek. 'Genç' kategorisine 9-14 yaş, 'Yetişkin' kategorisine ise 15 yaş üstü kişiler katılabiliyor. 'Yetişkin' kategorisinin konusu 'Harekete Kimse Mani Olamaz: Âşık Veysel', 'Genç' kategorisinin konusu ise 'Çikolata Meselesi' olacak.

'Yetişkin' ve 'Genç' kategorilerinde birincilik ödülü 30 bin TL, ikincilik ödülü 20 bin TL, üçüncülük ödülü 15 bin TL, Özendirme Ödülü ve Gültekin Yazgan Özel Ödülü ise 10 bin TL olacak.