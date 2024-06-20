Hatay Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle ilk yardım bilincinin geliştirilmesi ve eğitim almış kişilerin sayısının artırılması amacıyla Büyükşehir personellerine yönelik kapsamlı ilk yardım eğitimleri düzenliyor.

HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle ilk yardım bilincinin geliştirilmesi ve eğitim almış kişilerin sayısının artırılması amacıyla Büyükşehir personellerine yönelik kapsamlı ilk yardım eğitimleri düzenliyor.

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı İlk Yardım Eğitim Merkezinde, uzman ilk yardım eğitmeni tarafından verilen 16 saatlik kurs, teorik bilgilerle birlikte pratik uygulamaları da içeriyor.

İlk yardım eğitimlerinde kaza, hastalık, yangın olaylarında veya deprem, sel gibi doğal afetlerle gelişen acil durumlarda hasta veya yaralıya kesin tedavi öncesi, olay yerinde uygulanan “ilk ve acil işlemler” konularında detaylı bilgiler veriliyor.

Katılımcılara ayrıca solunum yolu tıkanmalarında, kanamalarda, yaralanmalarda, kırık ve burkulmalarda, boğulma vakalarında acil müdahale gerektiren hastalarda ve yanık gibi önemli konularda nasıl davranılması gerektiği öğretiliyor.

HBB personelleri; eğitimlerde kalp masajı yapma, otomatik eksternal defibrilatör (OED) cihazını kullanma, Heimlich ve Rentek manevralarını uygulama gibi hayati önem taşıyan tekniklerde hızlı ve etkili müdahaleler yapabilme becerisi kazanıyor.

Kursun sonunda gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlar, Sağlık Bakanlığı onaylı temel ilk yardımcı sertifikası ve kimliği almaya da hak kazanıyor.